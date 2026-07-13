Раритет из СССР: россиянин пять лет пытается продать единственный в мире ЗИЛ-117П

В Крыму продают уникальный ЗИЛ-117П — единственный экземпляр, выпущенный в 1973 году по спецзаказу Ленинградского обкома партии. Цена раритета за последние годы упала с ₽50 млн до ₽15,2 млн, отмечает журнал Motor.

Журнал Motor сообщил о появлении на рынке автомобильной реликвии. ЗИЛ-117П был изготовлен в единственном экземпляре для Ленинградского обкома КПСС. Индекс «П» расшифровывается как «предсерийный» — главное отличие от обычного ЗИЛ-117 в глухой стеклянной перегородке между водителем и задними пассажирами.

Впервые лимузин выставили на продажу в феврале 2021-го за ₽40 млн. К осени 2022 года цена выросла до ₽50 млн, однако сейчас продавец готов расстаться с машиной за ₽15,2 млн.

Ранее сообщалось, что новый российский кроссовер Umo оценен в ₽2,6 млн. До этого автомобиль предлагался только корпоративным клиентам. Для частных покупателей доступны две фиксированные комплектации: «Про» за ₽2,6 млн и «Макс» за ₽2,8 млн (с учетом скидки по госпрограмме). Без дисконта стоимость составляет ₽3,5 млн и ₽3,7 млн соответственно.