«Расчлененка» в Tesla: рэпер D4vd заявил о невиновности после шокирующей находки в багажнике

В багажнике электромобиля Tesla, принадлежащем рэперу D4vd (Дэвид Энтони Берк), нашли разделанный труп. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

Инцидент произошел на парковке в Лос-Анджелесе, когда устойчивый резкий запах от стоявшего без движения транспортного средства вынудил прохожих вызвать полицию и вскрыть машину. При досмотре багажника полиция обнаружила сумку с останками неизвестного человека. Состояние тела, по данным источников, указывает на значительную степень разложения, что крайне затрудняет немедленную идентификацию личности погибшего.

Владельцем автомобиля является 19-летний музыкант Дэвид Энтони Берк, известный миллионам поклонников под сценическим псевдонимом D4vd. На момент обнаружения трупа артист находился в другом городе в рамках концертного тура, что предоставляет ему формальное алиби. Через представителей Берк сделал заявление, в котором категорически отрицает свою причастность к убийству и заверил о готовности к полному сотрудничеству со следствием.

Криминалисты изучают записи с камер наблюдения и данные телеметрии автомобиля, которые могут точно установить все передвижения Tesla.

D4vd (Дэвид Берк) — американский певец и автор песен, получивший мировую известность благодаря вирусным хитам «Romantic Homicide» и «Here With Me», написанным и спродюсированным им самим. Его музыка, сочетающая элементы лоу-фай и альтернативного рока, собрала миллиарды потоков и вывела его из статуса интернет-сенсации в число главных новых артистов современного шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что гендиректора крупной компании нашли без головы в Калининградской области.