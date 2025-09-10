Шокирующая находка под Калининградом: гендиректора компании нашли без головы

Под Калининградом нашли тело генерального директора российской компании по добыче калийно-магниевых солей с признаками насильственной смерти, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что труп мужчины был закреплен буксировочным тросом под мостом рядом с поселком Солнечное. У погибшего отсутствовала голова.

На место происшествия выехали следователи для проведения осмотра и сбора доказательств. Возбуждено уголовное дело, начата доследственная проверка.

Личность погибшего установлена, однако правоохранительные органы пока не раскрывают его имя до уведомления родственников.

По информации издания «Клопс», погибшим оказался глава компании «К-Поташ Сервис» Алексей Синицын. Учредителями компании являются нидерландская Vyrex B.V. и кипрская Openlane LTD.

Ранее сообщалось, что осужденный напал на сотрудника ФСИН в колонии под Волгоградом из-за телефона.