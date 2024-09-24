Расходы на мероприятия по охране труда компенсировали 965 работодателям столичного региона

С января этого года расходы на мероприятия по охране труда были компенсированы 965 работодателям столичного региона. Об этом рассказали в отделении СФР по Москве и Московской области.

Размер финансового обеспечения предупредительных мер составляет от двадцати до тридцати процентов от объема страховых взносов, которые начисляются компаниями за минувший год.

Максимальное финансирование доступно, если страхователь направляет дополнительные средства на обеспечение сотрудников путевками в санатории — максимум за пять лет до достижения ими возраста, позволяющего получать страховую пенсию по старости.