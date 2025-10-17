Расходы в магазинах снизились вдвое

В 2025 году темпы роста расходов на покупки в магазинах снизились с 13–14% в январе до 6% к концу июля. В результате розничный товарооборот за первые восемь месяцев вырос всего на 2,2%, что в четыре раза ниже показателя прошлого года. Особенно замедлился спрос на непродовольственные товары, в то время как темпы роста в продуктовом ретейле снизились до 2%, по сравнению с 6–8% годом ранее, сообщает газета « Известия ».

По данным опросов, 79% молодежи стали более экономно подходить к покупкам, а треть респондентов сокращает расходы в одной категории товаров, чтобы увеличить их в другой. Одновременно возросла доля людей, откладывающих свободные средства, — 56%.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что на потребительское поведение влияет состояние рынка труда и доходов. С каждым днем все больше людей переходят на неполную занятость, а многие компании начали сокращать премиальные выплаты своим сотрудникам. В таких условиях тратят более осознанно и прагматично.

