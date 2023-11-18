Раскодировавшийся раньше времени мужчина обстрелял малолетних байкеров в подмосковном Щелково

Как передает Mash, сразу после возлияний выпивоха очутился на спортплощадке во дворе. И ему совсем не пришлась по душе гоняющая на байках 14-летняя молодежь. Угрозы ножом не возымели действия и тогда раскодировавшийся алкоголик достал пистолет и сделал несколько устрашающих выстрелов. Тут-то несовершеннолетним стало совсем не до смеха.

«Мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем начал пальбу по испугавшимся ребятам. Одному из гонщиков Андрей рассёк лицо рукояткой огнестрела. На звуки стрельбы прибежал отец пострадавшего, тоже со стволом, но травматическим. Он выстрелил в пьяного хулигана и попал ему в глаз, после чего последний ретировался. Однако его задержали спустя несколько часов», - приводится в публикации.

В настоящее время в отношении Смагина возбуждено сразу два уголовных дела за хулиганство и незаконное ношение оружия. На время следствия раскодировавшийся на свою беду дебошир отпущен под подписку о невыезде.