Раскольники устроили провокацию в Воскресенском храме в украинском Красилове

Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) предприняли попытку захватить Воскресенский храм в украинском городе Красилов, который расположен в Хмельницкой области, сообщила Украинская православная церковь (УПЦ) в своих соцсетях.

«В эти минуты происходит попытка захвата Воскресенского храма в городе Красилов на Хмельнитчине! В епархии просят молитв за прихожан храма!», – информирует УПЦ.

20 июня раскольники устроили провокацию в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Уладовка Винницкой области. Вместе с провокаторами в храм наведались сотрудники СБУ. Раскольники пришли с болгаркой и ломов и вскрывали двери.

В начале июня раскольники также захватили храм УПЦ в поселке городского типа Меджибож Хмельницкой области. Также поступали сообщения о захвате в селе Хоров Ровенской области.

За последний год отношение украинских властей к УПЦ обострились из-за того, что церковь подозревают в связях с Россией. УПЦ стала независимой от Московского патриархата Российской православной церкви (РПЦ) в 2019 году.