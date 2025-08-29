Раскололся как орех: МО показало кадры поражения БЭК корабля «Симферополь» на Дунае

Министерство обороны России обнародовало кадры, на которых запечатлено уничтожение разведывательного корабля Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием «Симферополь». Соответствующее видео размещено в Телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Видеозапись показывает, как украинский разведывательный корабль стремительно затонул после удара беспилотного катера. Судно буквально развалилось на части в результате мощного взрыва, произошедшего в течение нескольких минут.

«Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС (Военно-морских сил) Украины российским быстроходным безэкипажным катером (БЭК) в устье реки Дунай», — указано в сообщении Минобороны.

Телеграм-канал «Военная хроника» опубликовал информацию о первом успешном применении российскими безэкипажными катерами (БЭКами) для уничтожения корабля Военно-морских сил Украины. Военкоры назвали этот эпизод боевым крещением российских БЭКов и важным шагом в их дальнейшем использовании.