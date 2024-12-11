Раскрылись подробности о смерти двух бортпроводниц под поездом в Москве

Молодых стюардесс «Уральских авиалиний» насмерть задавила электричка в Москве. Как рассказали в СК на транспорте сайту aif.ru , девушки могли быть пьяны, так как возвращались в роковой день с вечеринки.

Две бортпроводницы в выходной день утром, 8 декабря, пошли домой пешком после вечеринки. Девушки частенько отдыхали в клубах, однако обычно пользовались такси. По какой причине они выбрали путь через ж/д маршрут, еще и прямо по рельсам, неизвестно. Как отметили в ведомстве, девушки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, машинист отметил странное поведение стюардесс. Когда он резко нажал на тормоз и посигналил, девушки не разбежались в разные стороны или на соседние пути, а побежали вперед и попытались забраться на платформу. В результате ни одна из них не успела избежать столкновения с железным составом.

«Результаты экспертизы еще не готовы, но, по предварительным данным, девушки были пьяны. Поэтому инстинкт самосохранения и увел их в неправильную сторону», — отметили собеседники издания АиФ.

Напомним, что по факту смерти двух бортпроводниц возбудили уголовное дело «о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Ранее сообщалось, что в компании перевозчика прокомментировали информацию о погибших сотрудниках в Москве.