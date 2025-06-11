Раскрыт мотив подозреваемого в нападении на школу в Австрии

21-летний молодой человек, подозреваемый в совершении нападения на школу в австрийском Граце, мог пойти на преступление из чувства мести.

Так как он мог подвергаться травле. Об этом со ссылкой на ранее найденное сотрудниками полиции предсмертное письмо нападавшего сообщает издание Kronen Zeitung.

Из письма и опроса его друзей следует, что он так и не закончил шестой класс и пытался найти виноватого.

Напомним, в результате нападения во вторник утром в школе в Граце погибли девять человек, еще 12 получили различные травмы. Позже стало известно еще об одном скончавшемся. Погиб и сам нападавший, бывший ученик школы.

Ранее сообщалось о том, что предсмертную записку обнаружили в доме подозреваемого в нападении на школу в Австрии.