Предсмертную записку обнаружили в доме подозреваемого в нападении на школу в Австрии

Во время обысков в доме подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце было обнаружено предсмертное письмо. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

По данным журналистов, во второй половине дня во вторник следователи во время обысков в квартире у подозреваемого в нападении на школу обнаружили прощальное письмо. Что там было написано, пока не уточняется.

Напомним, что нападение на школу в Граце, где погибло девять человек, а еще 12 получили разные травмы, произошло утром вторника. Подозреваемым в нападении является 21-летний молодой человек, бывший ученик этой школы — для нападения на учащихся он использовал два огнестрельных оружия, которыми владел легально. Сам нападавший также скончался.

Напомним, что ранее сообщалось о том, как в Австрии возмутились скорым визитом в страну Зеленского.