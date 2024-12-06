В Нью-Йорке на месте убийства главы UnitedHealthcare нашли три гильзы с загадочными надписями

В Нью-Йорке на месте убийства Брайана Томпсона, главы UnitedHealthcare, одной из крупнейших страховых компаний, обнаружили гильзы со странными надписями. Как сообщает телеканал ABC New, на гильзах были слова: «отвергай», «охраняй», «отрешай». Следователям предстоит выяснить, что это может означать.

50-летнего директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили утром 4 декабря на Манхэттене, когда он шел на конференцию инвесторов компании.

Следователи выяснили, что киллер следил за бизнесменом, потом сделал несколько выстрелов и скрылся на велосипеде.

На месте убийства полицейские обнаружили телефон и бутылку воды. По мнению следователей, убийство совершил профессиональный киллер.

К расследованию подключились сотрудники ФБР. Им предстоит выяснить мотивы совершения убийства и установить круг подозреваемых в совершении преступления.

Ранее сообщалось о том, что в Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников.