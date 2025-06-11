Раскрыта изнанка закрытых бизнес-сообществ в России

Элитные бизнес-клубы в России становятся все популярнее среди предпринимателей, предлагая не только деловые связи, но и закрытую среду для общения . Однако за привилегированным членством скрываются строгие правила отбора, солидные финансовые требования и даже риски, связанные с иностранным шпионажем. Это в ходе расследования выяснил канал RT.

Как узнали в ходе расследования, современные бизнес-клубы в РФ требуют от кандидатов не только высокого дохода, но и соответствия внутренним стандартам сообщества. Например, в Club 500 минимальный годовой оборот компании должен составлять 100 миллионов рублей, а членский взнос начинается от 1 миллиона рублей в год. При этом участника могут исключить за токсичное поведение по жалобам коллег.

Форматы взаимодействия варьируются от камерных встреч до масштабных мероприятий с тысячами участников, как в «Клубе директоров», объединяющем более 310 тысяч предпринимателей.

Основная ценность таких клубов — возможность обсуждать бизнес-проблемы в доверительной обстановке. Популярны форматы «форум-групп», где участники совместно ищут решения сложных задач. Особое место занимают площадки для взаимодействия бизнеса и власти, такие как «Сеть лидеров», где рождаются инициативы, влияющие на экономическую политику.

В условиях санкций российские предприниматели активно осваивают новые рынки, что отражается на деятельности бизнес-клубов. Появляются сообщества, ориентированные на страны БРИКС, помогающие налаживать международные контакты.

Судебный эксперт и преподаватель РГУП Игорь Иванишко отметил, что закрытый характер таких объединений может привлекать иностранные спецслужбы. По данным источников, некоторые международные бизнес-сообщества, включая YPO*, использовались для сбора конфиденциальной информации и вербовки.

Особую опасность представляют клубы, объединяющие специалистов в сфере IT и высоких технологий, чьи разработки могут представлять стратегический интерес.

Ранее сообщалось, что русская жительница Лос-Анджелеса раскрыла изнанку беспорядков.

*внесена Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций