Раскрыта личность владельца фур с дронами, проникших в Россию для атак

Артем Тимофеев, уроженец Донецка, оказался в центре расследования терактов с использованием дронов против российских аэродромов. Согласно данным Инфо24, мужчина, владевший фурами-носителями беспилотников, ранее активно поддерживал Майдан и проживал в Киеве.

Тимофееву 38 лет. Получив российский паспорт в Ростове-на-Дону в 2021 году, Тимофеев прописался в Аксайском районе, сохранив при этом тесные связи с Украиной. За семь лет он 66 раз пересекал границу с ЛНР, что вызывало вопросы у правоохранительных органов.

Также в соцсетях подозреваемый тщательно скрывал свою политическую позицию, делая акцент на увлечении музыкой и коллекционировании виниловых пластинок.

Напомним, что 1 июня дроны, запущенные с фур, атаковали военные объекты в пяти регионах России. Ранее стало известно, как грузовик с опасными предметами мог попасть на территорию РФ.