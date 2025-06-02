Стало известно, как начиненные дронами ВСУ фуры проникли в Россию

Ветеран спецподразделения «Альфа» Андрей Кумов объяснил в беседе с Lenta.ru, каким образом фуры с вражескими дронами могли беспрепятственно проехать по территории России перед атаками на объекты в пяти регионах.

Специалист заявил, что стандартные процедуры досмотра на пунктах пропуска могли оказаться недостаточными для выявления опасного груза. По его словам, без специального оборудования обнаружить дроны при поверхностном досмотре практически невозможно.

«Я так понимаю, что некоторые из водителей даже не были в курсе, что у них в фуре. Может быть, это лукавство, конечно, со стороны водительского состава», — рассказал Кумов.

Также собеседник добавил, что процедура могла пройти стандартно: проверка документов, проверка внешнего вида, опрос водителя. Если бы предварительно дали информацию о потенциальной угрозе, то транспорт проверили бы более тщкательно.

Напомним, что атаки 1 июня затронули Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области: для Сибири это стало первым подобным инцидентом. Местные жители в Иркутской области пытались остановить дроны, забрасывая их камнями.

Ранее Mash стало известно, когда была куплена взорвавшаяся на трассе фура с дронами.