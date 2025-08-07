Раскрыта личность водителя, который сбил детей и скрылся с места ДТП

В Казани фургон Ford Transit сбил троих детей на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Как выяснилось, за рулем мог находиться председатель Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев — человек с неоднозначной репутацией и проблемами с законом. Это выяснил портал inkazan.ru.

Авария произошла на неосвещенном участке улицы Боевой. Дети 12-14 лет переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил фургон. Позже машину нашли в километре от места происшествия, а самого водителя задержали. Медицинское освидетельствование подтвердило: он был пьян.

По данным СМИ, за рулем иномарки мог находиться председатель Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев. Ранее он уже попадался на нарушении ПДД. В 2019 году он скрывался с места аварии, а в 2021-м его лишили прав за вождение в нетрезвом виде. На его Ford Transit числится более 40 неоплаченных штрафов. Мировой суд снова лишил его прав на 1,5 года.

Несмотря на статус художника, чьи работы хранятся в музеях, Шиабиев имеет проблемы с законом. Федеральная служба судебных приставов неоднократно пыталась взыскать с него долги по кредитам на сумму 456 тысяч рублей, но безуспешно, так как имущества и доходов для погашения найти не удалось.

Отметим, что личность предполагаемого виновника ДТП не раскрывалась правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что под Ульяновском фура столкнулась с пассажирским поездом из Сочи.