Фото: [ Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области/Медиасток.рф ]

Срочная эвакуация офицерского состава ВСУ из Константиновки может привести к полной потере боеспособности украинского гарнизона. Как пояснил Инфо24 бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук, командование пытается спасти последние кадровые ресурсы перед ожидаемым наступлением российских войск.

Офицеры покидают позиции, переодевшись в гражданскую одежду и используя обычный транспорт. Попытка организовать удаленное управление войсками выглядит отчаянной мерой. По данным эксперта, украинские военные училища уже не успевают восполнять потери командного состава, особенно младших офицеров.

Передача командных функций сержантскому составу, по его словам, дает лишь кратковременный эффект. В условиях боевых действий это неминуемо приведет к хаосу, неподчинению приказам и массовому бегству рядовых с позиций.

«Потери личного состава и невосполнимые потери офицерского состава приближаются к критической черте <...> Я полагаю, что Константиновка находится на острие нашего следующего удара, поэтому украинское командование решило вывести всех офицеров из города, чтобы уберечь кадры», — отметил Матвийчук.

По неофициальным данным СМИ, под угрозой окружения или вытеснения оказались семь стратегически важных населенных пунктов, включая Красноармейск и Купянск.

Ранее сообщалось, что политолог Перенджиев раскрыл прогноз развития СВО до конца года.