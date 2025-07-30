Массовое отравление детей в поезде Кисловодск — Тында произошло из-за норовирусной инфекции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора на транспорте, где проводится расследование инцидента, передает sovainfo.ru.

29 июля две организованные группы детей-спортсменов из Самарской области начали массово жаловаться на симптомы острого отравления, после чего медики госпитализировали пострадавших.

Специалисты ведомства отобрали пробы пищи, воды и сделали смывы с поверхностей в вагонах для лабораторных исследований. Параллельно проводится полная дезинфекция составов, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.

Предварительные данные указывают на норовирус — распространенную кишечную инфекцию, которая часто вызывает вспышки в местах массового скопления людей. Вирус передается контактно-бытовым путем, через зараженную воду или пищу. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продолжают эпидемиологическое расследование для установления точного источника заражения.

Ранее сообщалось, что юные спортсмены пожаловались на симптомы отравления на поезде до Тынды.