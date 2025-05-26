Раскрыта причина отравления студентов в Приморье

Во Владивостоке студенты Дальневосточного федерального университета отравились после фуршета на конференции, который организовал вузовский комплекс «Биофуд».

Об инциденте РИА Новости сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 14 человек. Всех их госпитализировали. Обследованы и сотрудники пищеблока, обеспечивающие кейтеринг.

У студентов и работников общепита обнаружили РНК норовируса.

Вуз проводит внеплановую проверку в столовых и кафе университета, а также среди всех арендаторов точек и поставщиков продуктов питания.

Взяты необходимые пробы, проведена дезинфекция.

Ранее инфекционист Мескина пояснила, какие опасности таят в себе суши и роллы.