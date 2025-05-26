Раскрыта причина отравления студентов в Приморье
Студенты ДВФУ массово отравились после фуршета в вузе
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Во Владивостоке студенты Дальневосточного федерального университета отравились после фуршета на конференции, который организовал вузовский комплекс «Биофуд».
Об инциденте РИА Новости сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 14 человек. Всех их госпитализировали. Обследованы и сотрудники пищеблока, обеспечивающие кейтеринг.
У студентов и работников общепита обнаружили РНК норовируса.
Вуз проводит внеплановую проверку в столовых и кафе университета, а также среди всех арендаторов точек и поставщиков продуктов питания.
Взяты необходимые пробы, проведена дезинфекция.
Ранее инфекционист Мескина пояснила, какие опасности таят в себе суши и роллы.