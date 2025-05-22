Инфекционист Мескина пояснила, какие опасности таят в себе суши и роллы

Сегодня отмечается День суши и роллов. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, несмотря на то что эти блюда популярны среди россиян, необходимо помнить и о том, что вместе с любовью продолжает расти и число случаев отравления. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что употребление в пищу некачественных роллов может привести к всем видам кишечных инфекций, стафилококку, гепатиту А, ботулизму. К тому же ряд рыб может быть заражен паразитами, которые вместе с ней попадают в организм человека.

По мнению медика, одними из таких «непрошенных гостей» могут стать мелкие черви, которых достаточно трудно диагностировать. Они поселяются в желчном пузыре и вызывают холецистит.

Ранее технолог Румянцева перечислила альтернативы соевому соусу к сушам и роллам.