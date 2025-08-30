Раскрыта причина ссоры Трампа с премьером Индии

По данным американского издания The New York Times, в основе очередного дипломатического инцидента с участием Дональда Трампа лежит его стремление к получению Нобелевской премии мира.

Как сообщает газета со ссылкой на информированные источники, во время телефонных переговоров 17 июня экс-президент США намекнул премьер-министру Индии Нарендре Моди на необходимость его номинации за урегулирование кашмирского конфликта.

Трамп, по данным источника, сослался на то, что подобную инициативу якобы готов проявить Пакистан, и выразил ожидание аналогичного шага со стороны Индии. Эта прямая просьба вызвала резкую реакцию Нарендры Моди. Индийский лидер возразил, что деэскалация на линии контроля была достигнута исключительно усилиями Нью-Дели и Исламабада без какого-либо вмешательства извне.

Отказ индийской стороны поддержать выдвижение Трампа, как отмечает издание, привел к серьезному охлаждению в отношениях между двумя политическими лидерами.

Ранее сообщалось о том, что Трамп хочет отменить пакет иностранной помощи на $5 млрд.