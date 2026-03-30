Раскрыта реальная цена «Москвич М70» в салонах: сумма сильно отличается от сайта

В начале 2026 года российские дилеры приступили к продажам новых кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90». Официальный прайс-лист устанавливает стоимость М70 на уровне от 3 099 000 рублей, тогда как модель М90 оценивается минимум в 4 199 000 рублей. Корреспондент Autonews.ru провел собственное расследование, посетив столичные шоу-румы под видом потенциального покупателя, чтобы определить реальную цену предложения.

В салоне «Автомир» на юго-западе Москвы наблюдалось обилие моделей М70 как на открытой парковке, так и в выставочном зале. Экземпляр М90 оказался в единственном числе. Со слов продавца, спрос на «семидесятые» модели высок: первая партия реализована, а заявки от клиентов продолжают поступать. Тест-драйв доступен в день обращения.

В зале был представлен М70 в начальной версии «Драйв» с синей окраской кузова. Комплектация включает панорамную крышу, виртуальную приборную панель, двухзонный климат-контроль и подогрев всех кресел. Менеджер озвучил первоначальную стоимость в 2 689 000 рублей, однако уточнил, что данная цена действительна только при оформлении кредита, а предоставляемая скидка составляет 410 тысяч рублей. При оплате наличными цена возвращается к рекомендованной — 3 099 000 рублей.

В дилерском центре «Автопассаж» условия оказались иными. Там стоимость автомобиля при безналичном расчете без привлечения кредитных средств составила 3 425 000 рублей, что выше официального прайса. Сотрудник салона рекомендовал даже располагающим полной суммой покупателям оформлять кредит. Он пояснил, что это позволяет получить максимальную скидку, после чего кредитные обязательства можно погасить досрочно в течение месяца.