Раскрыта стоимость экспедиции Наговициной на пик Победы

Бюджет экспедиции альпинистки Натальи Наговициной на одну из высочайших вершин мира — пик Победы — мог составить порядка 500 тыс. рублей.

По информации, полученной от туроператора «Ак-Сай Трэвел», организовавшего поход, спортсменка выбрала минимальный пакет услуг.

Базовый тариф, стоимостью 162 тыс. рублей, включал лишь консультационные услуги альпиниста и врача, авиаперелёт до базового лагеря, обеспечение радиосвязью и обязательную регистрацию в службе спасения. К этой сумме необходимо прибавить расходы на страховой полис (около 40-50 тыс. рублей), перелёт из Москвы в Бишкек (ещё 15 тыс. рублей), а также прочие сопутствующие траты.

Для оптимизации расходов Наговицина разделила затраты с международной группой альпинистов из России, Италии и Германии. В компании отметили, что полный пакет с персональным гидом-проводником на пик Хан-Тенгри обходится более чем в два раза дороже, но предполагает полное обеспечение безопасности. Выбор же эконом-варианта, по мнению представителей фирмы, мог стать одним из факторов, повлиявших на трагический исход.

