СК назвал приоритетную версию исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Следственный комитет России официально опроверг версию о преднамеренном отъезде за границу семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края в конце сентября. Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявила об отсутствии каких-либо данных, свидетельствующих о планировании семьей побега в другую страну.

По словам собеседницы из СК, у семьи были большие планы, например по строительству дома. Кроме того, пропавшие ранее не совершали никаких переводов и не покупали билеты. Арбузова подчеркнула, что все финансовые операции семьи осуществлялись внутри России. Важным фактором следствие считает отсутствие конфликтов в окружении Усольцевых, что исключает мотивацию для резкой смены места жительства.

«Официальная версия — несчастный случай, у нас она остается приоритетной на данный момент. Но поскольку тела не найдены, мы не можем исключать другие версии, в том числе и криминальные. Все версии остаются, они имеют право на существование, и мы их сможем окончательно опровергнуть только после того, как найдем тела», — отметила Арбузова.

Напомним, что семья в составе Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины отправилась 28 сентября в туристический поход к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья Партизанского района и с тех пор не выходила на связь. На текущий момент основной версией остается несчастный случай во время пешего маршрута — вероятнее всего, семья заблудилась в труднопроходимой таежной местности и стала жертвой переохлаждения, либо их настиг медведь.

