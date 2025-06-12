Раскрыта судьба священников УПЦ при Зеленском

11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Он рассказал, что еще в конце прошлого года правительство предоставит священнослужителям бронь от мобилизации.

Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сделает все, чтобы лишить священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) брони от мобилизации.

"Уничтожение крупнейшей православной церкви на Украине - обязательное условие "интеграции" осколков нашей страны в Европу - католическую...", - написал он, отметив, что Украина как национальное государство – это угроза.

Ранее сообщалось о том, что настоятеля монастыря УПЦ насильно мобилизовали на Украине.