Настоятеля монастыря УПЦ насильно мобилизовали на Украине

Настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической УПЦ архимандрита Пафнутия насильно задержали на западе Украины, в Кременце. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Союза православных журналистов в среду.

Стало известно, что архимандрит Пафнутий был насильно задержан сотрудниками территориального центра комплектования (что является аналогом военкомата на Украине) сразу после судебного заседания, которое идет против монастыря. Пока известно то, что священника увезли в Тернопольский ТЦК.

Напомним, объявленная в феврале 2022 года мобилизация на Украине неоднократно продлевалась, и сотрудники военкоматов проводят все больше рейдов по поиску мужчин призывного возраста.

Напомним, ранее глава СБУ Малюк сообщил о подготовке новых терактов в России.