Вынесен приговор бывшим топ-менеджерам Межтопэнергобанка Грабову и Литвиновой

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам разорившегося Межтопэнергобанка Игорю Грабову и Елене Литвиновой, которых обвиняют в хищении почти 5 млрд рублей, сообщило издание «Коммерсантъ».

Обвиняемые признаны виновными в хищении более 4,8 млрд рублей путем выдачи кредитов фиктивным фирмам. Предположительно, организовал схему владелец банка и бывший председатель правления Юрий Шутов, который на данный момент находится в международном розыске.

Заместитель председателя правления банка Игорь Грабов получил пять лет колонии общего режима, а Елена Литвинова, которая была начальником кредитного управления, получила всего четыре года.

Расследование по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) длилось более двух лет. Первоначально сторона обвинения запрашивала для Грабова и Литвиновой восемь и семь лет колонии соответственно.

Межтопэнергобанк был создан в 1994 году для обслуживания московского топливно-энергетического и газового комплекса и закрылся в 2017 году. Денежные средства были отозваны из-за их размещения в низкокачественные активы, на которые затем банк переориентировал и кредитную политику.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Военторга» Павлов обжаловал свой арест в рамках расследования дела о мошенничестве.