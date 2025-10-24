Раскрыто, что будет с ценами на мандарины к Новому году

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с aif.ru рассказал , что в текущем сезоне можно не опасаться резкого роста цен на мандарины, традиционно украшающих новогодний праздник.

Российским потребителям не стоит ожидать резкого подорожания мандаринов в предновогодний сезон, несмотря на традиционное увеличение спроса. По данным Богданова, текущие розничные цены демонстрируют снижение на 25% по сравнению с октябрем прошлого года — сейчас килограмм цитрусовых доступен от 126 рублей против 169 рублей в 2024-м. Такую стабилизацию цен обеспечивают долгосрочные контракты торговых сетей с поставщиками и заблаговременное увеличение объемов поставок.

Профессор РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов уточняет, что умеренная ценовая коррекция возможна с учетом инфляционных процессов, но массовых распродаж не избежать — ритейлеры будут стремиться быстро реализовать скоропортящийся товар. К середине декабря ассортимент мандаринов в магазинах увеличится вдвое — с текущих 2-11 видов до 20-25 наименований.

География поставок остается разнообразной: Турция сохраняет лидерство с долей рынка около 30%, значительные объемы поступают из Марокко, Абхазии, Южной Африки и Египта. Премиальный сегмент представлен китайскими мини-мандаринами с листьями, которые традиционно относятся к наиболее дорогостоящим категориям.

По данным Россельхознадзора, за десять месяцев 2025 года в Россию импортировано почти 430 тысяч тонн цитрусовых, причем пик поставок традиционно приходится на ноябрь–декабрь, что обеспечивает достаточное предложение для новогодних праздников.

