Цены на елки вырастут: как уже сейчас сэкономить на главном символе Нового года в Подмосковье

В Подмосковье зафиксирован всплеск досрочных покупок новогодних елок, вызванный прогнозами экспертов о предстоящем подорожании символов праздника. Как отмечает в беседе с REGIONS специалист по искусственным елям Олег Давыдов, уже в ноябре цены на живые и искусственные модели могут вырасти на 15-20%, что делает октябрь оптимальным периодом для покупки.

Рыночная стоимость двухметровой живой ели в текущем сезоне начинается от 13 тысяч рублей против 10 тысяч рублей год назад, что объясняется удорожанием логистики для импортных деревьев и сезонным ажиотажем на отечественные.

На маркетплейсах представлены более бюджетные варианты: живые ели до 125 см предлагаются за 2,5-6 тысяч рублей, тогда как искусственные аналоги демонстрируют ценовой разброс от 1 тысячи за мини-модели до 75 тысяч за премиальные экземпляры.

При выборе между натуральной и синтетической елкой эксперт рекомендует оценивать приоритеты: живое дерево создает аутентичную атмосферу и хвойный аромат, но требует уборки осыпающихся иголок и может провоцировать аллергию. Искусственная ель служит несколько сезонов, не осыпается и не требует специального ухода, однако при покупке необходимо проверять качество сборки, отсутствие резкого химического запаха и наличие пожаробезопасных сертификатов.

Особое внимание стоит уделить материалу изготовления — модели из литьевой резины отличаются повышенной устойчивостью и реалистичным внешним видом. Для максимальной экономии при приобретении живой ели следует ориентироваться на проверенных поставщиков с четко организованной логистикой, обеспечивающей сохранность дерева до момента установки.

