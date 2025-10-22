Раскрыто, как пенсионерке удалось отсудить квартиру в Москве спустя шесть лет после продажи

Апелляционный суд подтвердил решение о признании недействительной шестилетней сделки с квартирой в районе Зюзино, оставив недвижимость за пенсионеркой-инвалидом, которая изначально продала ее своему соседу. Подробности выяснил канал RT.

Покупатель Сергей, предприниматель без криминального прошлого, раскрыл детали конфликта, который возник после третьего замужества бывшей владелицы. По его словам, он много лет проживал с женщиной на одной лестничной клетке.

«Я всегда старался помочь ей — женщина пожилая (ей 62 года), инвалид к тому же. Возил ее на диализ, за продуктами. Она сама и предложила мне купить эту квартиру, которую перед этим отсудила у дальней родственницы», — заявил мужчина.

По его словам, все документы, включая справку о вменяемости продавца из психдиспансера и расписку в получении 5 млн рублей, были оформлены правильно.

Переломный момент наступил, когда новый супруг пенсионерки начал требовать у покупателя дополнительную выплату в размере 2 млн рублей, утверждая, что реальная стоимость жилья составляет 7 млн. По словам бизнесмена, от него требовали доплату и грозили судом. Воздействовали и некие родственники со связями.

Несмотря на наличие полного пакета документов, суд принял сторону истицы, которая заявила, что не осознавала своих действий в момент подписания договора купли-продажи. Покупатель отмечает, что после сделки женщина неоднократно приходила к нему в гости, что косвенно подтверждает нормальный характер их отношений в тот период.

Сергей намерен продолжать борьбу за квартиру, подчеркивая свою чистую репутацию и законность первоначальной сделки.

