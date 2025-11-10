Пока цена «вкусная»: жители Подмосковья начали охоту за сладкими новогодними подарками

В магазинах Подольска стартовала предновогодняя сладкая кампания: полки заполнились яркими подарочными наборами. Несмотря на то что до праздника остается больше месяца, спрос на них уже высокий, выяснил REGIONS .

Ранние покупки — это не просто дань традиции, а продуманная финансовая стратегия многих семей. Как показывает практика, цены на кондитерскую продукцию в декабре, особенно ближе к праздникам, могут взлететь на 15–25%. Поэтому ноябрьский шопинг становится действенным способом сэкономить.

«Покупатели уже активно приобретают сладкие наборы. Мы регулярно пополняем стеллаж с этой продукцией», — рассказала продавец Ольга Савина.

Так, подольчанин Егор Кулецкий приобрел сразу пять подарков. Он признался, что сделал это по просьбе жены.

«Жена сказала — пора, вот и покупаю. Беру самые дорогие — для трех своих детей и двух племянников. Мы вообще каждый год запасаемся сладостями заранее. Конфеты — продукт нескоропортящийся, отлично полежат до Нового года. Зато не переплатим», — отметил многодетный отец.

Диапазон цен в городских магазинах широк: от 120 до 1500 рублей, что зависит от веса и брендового ассортимента. В одном из сетевых гипермаркетов, например, минимальный набор весом 100 граммов стоит 129 рублей, а самый дорогой — 200 граммов — 699 рублей, и это уже с учетом акционной скидки.

Маркетолог из Подольска Евгения Маркова отметила, что наиболее эффективный способ сэкономить — это самостоятельно комплектовать подарки. Готовые наборы обходятся покупателям значительно дороже себестоимости конфет — минимум в полтора раза. Наценка складывается из расходов на дизайн упаковки, логистические услуги и оплату труда фабричных комплектовщиков. Такой подход выгоден не только для кошелька, но и позволяет родителям проявить индивидуальный подход.

Покупая сладости на развес, можно создать уникальный набор, ориентируясь исключительно на предпочтения ребенка, а не на стандартный ассортимент производителя.

