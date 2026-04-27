Раскрыто, почему приложение каршеринга блокирует «здоровых» водителей после теста

Операторы московского каршеринга незаметно превратили ночную поездку в квиз на внимательность. Теперь перед тем как взять машину в промежутке с полуночи до раннего утра, водитель должен расставить цифры по порядку и доказать приложению, что его мозг еще на связи. Пользователи разделились на два лагеря: одни проходят испытание как по учебнику, другие в панике гуглят симптомы переутомления. Врач-нейропсихолог Светлана Пуля (медицинский центр «СМ-Клиника») в эксклюзивном интервью Авто Mail объяснила, измеряют ли эти тесты интеллект и стоит ли здоровому человеку волноваться перед нажатием кнопки «Начать аренду».

Нововведение, которое многие приняли за проверку эрудиции, на самом деле не имеет ничего общего со школьными тестами. Короткие задания мобильных приложений, как объяснила Светлана Пуля, — это классические нейропсихологические пробы. Они направлены исключительно на так называемые исполнительные функции мозга: рабочую память, избирательное внимание и скорость обработки информации. Именно эти три параметра становятся критическими, когда человек выезжает на ночной проспект. Тест проверяет не знания и не интеллект, а текущее физическое состояние мозга прямо сейчас, в эту секунду.

Создатели методики вдохновлялись прямыми наследниками Trail Making Test и знаменитого теста Струпа, которые десятилетиями используют в клинической нейропсихологии. Операторам каршеринга не важно, помнит ли водитель правила парковки или умеет решать уравнения. Им нужно только одно: способен ли мозг адекватно обработать дорожную ситуацию на безопасной скорости.

Главный вопрос, который волнует пользователей, — кого способна отсеять умная машина. Список состояний, при которых когнитивный скрининг фиксирует снижение функций, выглядит внушительно:

Алкогольное и наркотическое опьянение. Даже при легкой степени скорость переключения внимания падает на 30–50%. Реальное опьянение тест уловит моментально.

Критическое недосыпание. После 24 часов без сна когнитивные показатели эквивалентны содержанию алкоголя 0,10% — это вдвое выше допустимого порога в большинстве стран.

Действие седативных препаратов. Антигистаминные средства первого поколения, транквилизаторы, некоторые обезболивающие угнетают центральную нервную систему. Человек может чувствовать себя нормально, но реакция объективно замедлена.

Неврологические нарушения. Начальные стадии деменции, последствия черепно-мозговых травм, состояния после микроинсультов проявляются в снижении скорости обработки информации.

Тяжелая гипогликемия. У пациентов с диабетом при резком падении глюкозы когнитивные функции снижаются стремительно — это одна из частых и малоизвестных причин ДТП.

Острый стресс и панические эпизоды. При сильном потрясении префронтальная кора — командный центр планирования и принятия решений — работает хуже.

Однако есть ситуации, когда тест может завалить и абсолютно здорового человека. Первая — инерция сна. В первые 15–30 минут после пробуждения когнитивные функции снижены у всех людей без исключения. Если заказать каршеринг, едва встав с кровати в пять утра, результат может оказаться хуже, чем после суток без сна. Вторая — циркадный минимум. С двух до шести утра организм находится на биологическом дне. Даже хорошо выспавшийся человек в это время реагирует медленнее — таковы законы хронобиологии. Третья — эмоциональное потрясение. Острый конфликт или тяжелое известие перехватывают когнитивные ресурсы. Четвертая — тестовая тревожность, хотя операторы калибруют пороговые значения с запасом, и легкое волнение к провалу не приведет.

Бояться ли теста? Короткий ответ — нет. Если водитель выспался, трезв и не принимал седативных препаратов, проверка будет пройдена. Пороговые значения таких скринингов специально устанавливают так, чтобы отсекать существенное снижение функций, а не легкую усталость. Это не экзамен и не диагноз, а простая проверка текущего состояния.

Относиться к нововведению стоит как к «зеркалу для мозга». Зеркало не врет: если тест показывает, что реакции замедлены, возможно, стоит вызвать такси. Водителям дают несколько простых рекомендаций. Не садиться за руль в первые 20 минут после пробуждения — умыться, выпить воды, дать мозгу загрузиться. Внимательно читать инструкции к лекарствам: пометка «может влиять на способность управлять транспортом» — не формальность, а прямое предупреждение. И главное: если тест провален, не злиться на приложение, ведь не исключено, что оно право.

