Раскрыты детали о личности мужчины, выбросившего дочь из окна

В деле о выброшенной из окна трехлетней девочки в Уфе появилась новая деталь. Утверждается, что подозреваемый отец ранее состоял на учете у врача-психиатра. Об этом сообщает URA.RU , ссылаясь на телеграм-канал SHOT.

Согласно информации, распространенной в социальных сетях, у 34-летнего мужчины произошло резкое обострение психического состояния. Перед тем как выбросить ребенка, он устроил погром в собственной квартире, разбив мебель на кухне и в комнатах, а затем начал выбрасывать вещи из окна.

Задержанный, которого обнаружили в одном лишь нижнем белье, не сумел внятно объяснить мотивы своих действий. По предварительной версии, именно обострение заболевания привело к трагедии.

В настоящее время жизнь маленькой девочки остается под угрозой — она находится в медицинском учреждении с серьезными повреждениями. В отношении отца возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

Ранее стало известно, что мать выброшенной из окна девочки экстренно выехала в Уфу.