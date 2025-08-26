Раскрыты детали смертельного ДТП под Живописным мостом

По предварительной информации, причиной рокового ДТП под Живописным мостом в Москве мог стать внезапный сердечный приступ у водителя. Напомним, трагедия унесла жизнь 57-летнего предпринимателя Сергея Белюскина. Он находился за рулем спортивного Aston Martin.

Как сообщает Telegram-канал Shot, незадолго до аварии автомобиль начал двигаться неуверенно, петляя по полосам. Свидетели происшествия предположили, что водителю внезапно стало плохо. В конечном итоге машина на высокой скорости врезалась в отбойник.

Очевидцы предприняли отчаянные попытки спасти человека. Они разблокировали дверь и до приезда медиков пытались реанимировать бизнесмена, делая ему искусственное дыхание. К сожалению, усилия не увенчались успехом. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть Белюскина на месте.

