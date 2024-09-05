Раскрыты доходы подозреваемого в мошенничестве экс-замглавы МЧС

Семья бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева, подозреваемого в мошенничестве, владеет гаражом, участком, большой квартирой и другим имуществом. При этом за 2019 год чиновник мог похвастаться десятком миллионом рублей, говорится в декларации о доходах. С документом ознакомилась «Газета.ру» .

За 2019 год Барышев на посту замглавы МЧС заработал 10,4 млн рублей. Тогда на него был записан участок на 15 соток, а также квартира площадью 91,3 кв.м. Жилище в разные годы числилось как служебное, но 2018-м уже записалось как арендное. Также во владении имелся 18-метровый гараж, но удивительно, что у самого чиновника машины не было.

В том же году указаны доходы жены Барышева. Она получила более 420 тысяч рублей. Также на ней была записана квартира площадью 137,5 кв. м. и кроссовер Volvo XC70. В фактическом использовании указана 91-метровая квартира Барышева, не исключено, что именно та, которую он мог получить нечестным способом.

За два года до этого доходы Барышева снизились до шести миллионов рублей за год. За супругой не числилось более 777 тысяч рублей.

Напомним, что 5 сентября СК РФ открыл уголовное дело, фигурантом которого стал экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Полагают, что речь о похищении трехкомнатной квартиры по поддельным документам. Она стоила минимум 20 млн рублей. Барышев мог подделать бумаги в период с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, в чем следователи подозревают Барышева, и где находится его жилище.