СК заподозрил бывшего замглавы МЧС Барышева в присвоении квартиры за 20 млн руб.

На экс-заместителя министра МЧС Павла Барышева завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает СК в телеграм-канале.

Следователи придерживаются мнения, что в 2017-2019 годах с использованием фиктивных документов офицером была похищена квартира в Московской области, стоимость которой оценивается в 20 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что в Домодедове полицейскими была задержана злоумышленница, выманившая у 90-летней пенсионерки практически четверть млн руб.