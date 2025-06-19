Раскрыты ключевые темы Public Тalk на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась дискуссия о роли медиа в создании устойчивых брендов. Увлекательный Public Тalk «Вкус времени: 25 лет брендов, формирующих традиции» был организован «Русской Медиагруппой».

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников отметил, что радио остается одним из самых эффективных инструментов брендинга благодаря способности встраиваться в повседневную жизнь аудитории. По его словам, современные медиа уже не ограничиваются эфиром, а превращаются в экосистемы, объединяющие контент, мероприятия и даже товары. В качестве примера он привел Radio Monte Carlo, которое не только вещает, но и организует премиальные мероприятия, выпускает одежду и формирует бизнес-сообщество.

Эксперты сошлись во мнении, что сильный бренд увеличивает лояльность потребителей и позволяет компаниям устойчиво развиваться.

Так, вице-президент Ozon Мария Заикина привела данные: каждый четвертый запрос на маркетплейсе содержит название бренда, а 87% покупателей целенаправленно ищут российские товары.

Сооснователь Simple Group Анатолий Корнеев рассказал, как его компания создала крупнейшую коллекцию премиальных российских вин, а владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы поделился опытом продвижения через личный сторителлинг, который лег в основу книг и даже сериала.

Управляющий партнер SkyAlliance Василий Туровец добавил в ходе обсуждения, что радио остается самым экономичным каналом для охвата аудитории, а Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий подчеркнул, что бренды формируют не только рынок, но и даже культурные ценности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотни предпринимателей получили субсидию по франшизе.