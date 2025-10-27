Раскрыты личности пытавшихся похитить игрока «Зенита» Мостового

Причастные к похищению полузащитника футбольного клуба «Зенит» Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня оказались студентами Морской технической академии, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash на Мойке.

Выяснилось, что молодые люди действовали по заданию анонимного работодателя, найденного в мессенджере Telegram под именем Сатанист*.

Первое нападение произошло 23 октября в Петроградском районе, где четверо неизвестных в масках попытались силой затащить футболиста в автомобиль «Ленд Крузер», но их план сорвался благодаря сопротивлению Мостового.

Спустя двое суток та же группа преступников похитила предпринимателя Сергея Селегеня возле магазина на Крестовском острове.

Похитители надели на него наручники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, принудили перевести 210 тыс. руб. Общая сумма требовавшегося выкупа составляла 10 млн руб., остальные деньги должна была доставить супруга бизнесмена.

В салоне машины находились трое молодых людей 19-20 лет из Санкт-Петербурга. У некоторых из них обнаружили националистические татуировки с изображением коловратов.

На допросе студенты заявили, что считают себя «спортиками». Личность заказчика под ником Сатанист установить пока не удалось.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение и разбойном нападении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых.

*Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.