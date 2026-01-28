Раскрыты новые подробности о семье впавшей в кому 5-летней сахалинки

В истории с пятилетней Эвелиной из Южно-Сахалинска, которая находится в коме с тяжелейшими травмами, появились новые, шокирующие подробности. Как выяснило издание astv.ru , Александра Конушанова, бабушка девочки, давшая интервью об препятствиях со стороны органов опеки, ранее не сообщила всю правду о себе.

По данным редакции, Александра Конушанова и ее дочь (мать Эвелины) несколько лет состояли на учете как семья в социально-опасном положении. Источник в профильном ведомстве сообщил, что с 2011 по 2016 год Александра 13 раз привлекалась к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в том числе за злоупотребление алкоголем.

Собеседник издания уточнил, что в 2023 году, когда у дочери Александры уже родились две девочки (Эвелина и ее сестра Александра), органы опеки во время визита обнаружили обеих женщин — и бабушку, и мать — в состоянии алкогольного опьянения. Именно это, по утверждению источника, стало основанием для изъятия детей из семьи. Впоследствии биологические родители были лишены родительских прав.

Источник подчеркнул, что Александра Конушанова «далеко не сразу забила тревогу» после изъятия внучек. Когда в 2024 году решалась их судьба, органы опеки, принимая решение, опирались на ее многолетнее безответственное поведение и отсутствие на тот момент должных условий для жизни детей.

Пятилетняя Эвелина была госпитализирована в Южно-Сахалинске в середине января с множественными травмами и находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждены уголовные дела по статьям об истязании и причинении тяжкого вреда здоровью. Задержана приемная мать девочки.