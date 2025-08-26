Раскрыты подробности ночного ДТП под Самарой, унесшего жизни двоих детей

В Самарской области вблизи поселка Петра Дубрава произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент случился вечером 25 августа на строящемся отрезке Центральной автомагистрали.

По предварительной информации, автомобиль марки Hyundai совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся на обочине. В результате полученных травм двое подростков скончались на месте до приезда медиков.

Сам водитель транспортного средства также пострадал в аварии и был госпитализирован для получения необходимой медицинской помощи. Еще один молодой человек, бывший на месте происшествия, самостоятельно прибыл в медучреждение после случившегося.

В настоящее время на месте трагедии организована проверка, целью которой является установление всех обстоятельств инцидента и соблюдения правил дорожной безопасности. Координацию работы оперативных служб осуществляет прокурор Волжского района Руслан Митерев.

