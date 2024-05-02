Расписные пряники передадут из Лосино-Петровского в госпиталь для бойцов СВО

В Лосино-Петровском округе прошел мастер-класс по росписи имбирных пряников к Пасхе. Готовые изделия передадут в госпиталь для бойцов специальной военной операции, проходящих лечение.

«Пряники будут отправлены в госпитали нашим ребятам, которые сейчас проходят лечение после специальной военной операции. Все это будет доставлено вместе с маленькими пасхальными открыточками. Я думаю, что такие подарки, маленькие и довольно милые, поднимут нашим ребятам настроение и будут способствовать скорейшему выздоровлению», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Светлана Алиферова.

Данный мастер-класс был организован совместно с Центром многодетных семей «Мы рядом» и школой кондитерского искусства «Сорока шеф», при поддержке администрации городского округа Лосино-Петровский.

Отмечается, что кондитер Надежда Сорокина заготовила для ребят разные формы пряников: в форме кулича, яйца и зайчика, а также глазурь. Под ее чутким руководством дети, как взрослые, так и совсем малыши, с удовольствием расписывали пряники.