Располневшая Бузова опровергла слухи о том, что она беременна

О телеведущей и певице Ольге Бузовой ходят слухи, что она, возможно забеременела. Изменения, произошедшие в ее фигуре, стали центром внимания у поклонников. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Спустя время после того, как Бузова рассталась с мужем, она так и не нашла мужчину. Дмитрий Тарасов, бывший партнер телеведущей, уже во всю строит новую семью, пока Бузова всецело посвящает себя карьере. Но в интернете появилась информация о том, что ее жизнь может внезапно измениться, причем, совсем скоро.

Фанаты не могли не обратить внимание на округлившуюся фигуру телезвезды. Сама Бузова отмечала, что ощутила н себе, как увеличились бедра и грудь. Это послужило поводом обсуждения возможной беременности, как и проглядывающийся живот.

Звезда развенчала слухи, сказав, что набрала лишний вес в виде отеков. Они появились из-за плотного графика. Но сейчас Бузова начала работу над своим телом.