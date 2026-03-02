Распущенным волосам и помаде врачей объявили войну: Минздрав повернулся спиной к педиатрам

Министерство здравоохранения выпустило методичку для руководителей детских поликлиник. Ведомство прописало требования к прическам, макияжу и украшениям медработников, а также напомнило о важности единого фирменного стиля, сообщает ТАСС.

Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации для руководства организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям. В документе особое внимание уделили внешнему виду персонала.

В ведомстве пояснили, что волосы сотрудников всегда должны быть чистыми и аккуратно уложены. Медикам не рекомендуется появляться на работе с распущенными волосами вне зависимости от их длины. Что касается макияжа, он должен быть максимально естественным и скромным, а использование декоративной косметики сведено к минимуму.

Особые требования предъявляются к рукам специалистов, выполняющих лечебные процедуры. Ногти у таких работников должны быть коротко острижены. Кроме того, сотрудникам, проводящим любые манипуляции, запрещено носить ювелирные изделия, включая кольца и перстни.

В методичке также подчеркивается роль корпоративной культуры. Соблюдение единого фирменного стиля, по мнению авторов, напрямую влияет на формирование положительного образа лечебного учреждения.

Помимо эстетических норм, в рекомендациях прописаны и санитарные требования. Так, на каждого медработника должно приходиться не менее трех комплектов сменной одежды, а ее стирка должна проводиться централизованно.