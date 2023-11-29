«Рассчитывали, что сыграем свадьбу»: молодой танкист не вернулся к невесте, погибнув на СВО

Ильяс Джамансариев был одним из самых молодых солдат на спецоперации. Он пошел на передовую по контракту в 18 лет и четыре месяца. Парень из Астрахани был наводчиком в танке, когда погиб в засаде ВСУ. Дома его оставались ждать родные, друзья и любимая девушка.

Несмотря на юный возраст, Ильяс уже был настоящим женихом. У него была девушка по имени Даша. Как сказала мама бойца Альфия Махмутова, они встречались с 14-ти лет. Ребята были ровесниками, причем даже день рождения у влюбленных был рядом. У Ильяса 12-го октября, а у Даши — 17-го. Свое совершеннолетие парочка отмечала в кафе вместе.

«Даша его провожала в армию, ездила с нами к нему на присягу. Несмотря на то, что сыну было всего 18 лет, мы все рассчитывали, что он приедет, и мы сыграем свадьбу. На тот момент они встречались уже четыре года», — рассказала Альфия в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Никто не ожидал, что начнется спецоперация, и Ильяс отправится на передовую. Его проводили в армию через месяц после того, как ему исполнилось 18 лет. Молодой наводчик погиб 7-го марта 2022 года. С тех пор прошло почти два года, но Даша все еще общается с несостоявшейся свекровью.

«Девушка сына поддерживает связь, всегда ко мне приходит, сидит возле меня», — отметила наша собеседница.

О том, как сложилась судьба Ильяса Джамансариева, читайте в нашем большом материале.