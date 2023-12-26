«Рассчитывать не стоит»: выяснилось, взыщет ли суд моральную компенсацию с Ивлеевой

С телеведущей Насти Ивлеевой хотят взыскать один млрд рублей морального вреда за ее недавнюю «голую вечеринку». Под коллективным иском уже подписались 23 человека, входящих в инициативную группу во главе с актером Александром Иншаковым.

По сообщениям СМИ, он хочет лишить Ивлееву возможности зарабатывать на таких мероприятиях. Кадры с вечеринки шокировали артиста, поэтому он решил подать иск в Хамовнический суд Москвы.

Юрист Ксения Корсукова рассмотрела ситуацию и рассказала, какова вероятность, что суд одобрит документ. По ее словам, закон позволяет взыскать моральную компенсацию в подобных случаях.

«Если гражданину причинен моральный вред, нарушающий его личные неимущественные права, либо посягающий на принадлежащие ему нематериальные блага, а также в других предусмотренных законом случаях суд может возложить на нарушителя обязанность выплатить денежную компенсацию», — пояснила Корсукова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что сумму морального вреда определяет сам истец, но при определении размера компенсации суд принимает во внимание степень вины нарушителя и другие обстоятельства. Учитывается и степень физических и нравственных страданий гражданина, которому причинен вред.

«Однако как показывает судебная практика, зачастую максимальная сумма, которую суд постановляет взыскать в качестве морального вреда в подобных ситуациях, не составляет более 1000 рублей. Рассчитывать, что суд удовлетворит сумму в один млрд рублей, не стоит», — подчеркнула собеседница.

Не исключено, что судья и вовсе не определит степень нравственных страданий и откажет в иске, предположила юрист. По ее словам, в гражданских делах редко взыскивают большие суммы — обычно это характерно для серьезных уголовных дел.

Ранее певица Слава высказалась о вечеринке Насти Ивлеевой.