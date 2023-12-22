«Срамота какая»: певица Слава высказалась о развратной вечеринке Ивлеевой

«Голая» вакханалия в Москве, которую организовала Анастасия Ивлеева, вызвала бурю споров и хейта у общественности. Высказались о мероприятии и некоторые звезды.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) тоже решила не оставаться в стороне, а высказаться о развратном вечере звезд. Известно, что на мероприятии в столичном клубе было немало знаменитостей в откровенных нарядах, а то и вовсе без них. Среди гостей были Лолита, Киркоров, Билан, Собчак, сама Ивлеева и многие другие селебрити.

Слава не осуждает коллег по цеху, но в шутку призналась, что беспокоится за их здоровье, пишет портал «Дни.ру».

«Срамота какая. Артисты наши любименькие-хорошенькие, берегите себя», – поиронизировала певица Слава

Артистка призвала российских знаменитостей «носить штанишки» с начесом и другую одежду, особенно на причинных местах. Слава отметила, что в России гуляет страшный грипп.

Вероятно, певица говорит о гриппе А, который называют гонконгским. Ранее об этом рассказывал инфекционист после случая массового заражения детей в поезде.