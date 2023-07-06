Рассекут российскую линию обороны, чтобы выйти на Токмак: эксперт назвал направление нового удара ВСУ

Украинские боевики уже в ближайшее время предпримут попутки нанести удар по ВС РФ в направлении Новопрокоповки, считает старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

По его мнению, сейчас ВСУ активно накапливают силы и средства на дальних подступах, готовясь любой ценой выйти в обход Работино на Токмак. Если это им удастся, то таким образом они смогут рассечь российскую линию обороны на Приазовском направлении.

«Остается угроза того, что противник все-таки скопит какое-то количество сил на более дальней дистанции, проведет резкий марш, попытается ударить в направлении Новопрокоповки с выходом на Токмак. Сейчас ведутся наши усиленные фортификационные работы, создается дополнительная линия обороны. Это перед нашей первой, передовая, но она довольно сильно укрепляется», — объяснил Матюшин в беседе с URA.RU.

При этом, как отметил военный эксперт, в настоящее время российские вооруженные силы на указанном направлении активно пресекает любые попытки ВСУ контратаковать, ликвидируя каждый день десятки украинских военнослужащих в десятикилометровой зоне от линии соприкосновения.

«Наша авиация и артиллерия работает активно, уничтожает в десятикилометровой зоне от линии фронта любые скопления противника. Украинские войска пытаются выбить нас из Работино. В Пятихатку войти они так и не смогли. На Времевском выступе также идут бои — это район Старомайорского (село в Донецкой области), Новодонецкое, Урожайное. Все находится под нашим контролем», — сообщил Матюшин.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.