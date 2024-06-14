Расширение парков, площадей и другие проекты: в г.о. Шатура продолжается преображение общественных пространств

Городской округ Шатура развивается. Ежегодно проводятся мероприятия для формирования комфортной и безопасной городской среды, в рамках которой преображают общественные пространства, зеленые зоны и исторические центры.

Многие объекты благоустройства округа активные жители выбирают сами, и власти идут им навстречу. В планах множество работ над общественными пространствами, вплоть до 2028 года. Об этом и ближайших проектах рассказали замглавы округа Александр Титов и архитектор Константин Елихов на встрече «Большая Шатура — пульс регионов».

Одной из главных задач стало расширение парков и создание спортивных зон. Как отметил Титов, соответствующие работы проведут в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина: его расширят до 81 гектара и разделят на удобные зоны. Основные работы начнутся в 2025-м, а в текущем году поставят скейт-площадку.

Еще одной важной целью проекта по созданию комфортной городской среды являются работы по соединению набережной с основными улицами города. Например, в проекте Бульвар Мира планируют провести связь с основными улицами города так, чтобы у жителей был удобный доступ на набережную городского пляжа и в новый 5-й микрорайон.

На встрече также обсудили комплексное развитие центральной части города Шатура. Было подписано соответствующее соглашение о развитии исторического центра. Например, это важный крупный проект по улучшению проспекта Ильича и созданию ряда зон. Среди них площадь у Никольского собора и скверы в привокзальных сосновых борах.

Шатуру ожидает и обновленная Площадь Ленина, которую сделают продолжением территории Дома культуры имени Нариманова. Все выполнят в единой стилистике. Будет проведено озеленение, разработка пространства под уличные мероприятия. Словом, все будет соответствовать современным стандартам, и при этом не потеряет исторический облик. В планах также создание большого музея «АРТГРЭС».

Еще один живописный город округа, Рошаль, тоже ждут изменения. Там объединят сразу три зоны: парк «Крестов Брод» с парковой улицей и сквером «Студенческий» и с площадью у спортивно-культурного центра «Рошаль». В планах создание спортивных площадок, зон отдыха, работы по озеленению и возведению малых архитектурных форм.

Благоустройство среды затронет также населенные пункты Шатуры, где создали реконструкции центров, в том числе и парковых зон при ДК, памятников, туристических мест и общественных новых зданий. Изменения затронут более восьми населенных пунктов: п. Черусти, п. Мишеронский, с. Кривандино, мкр. Керва, п. Шатурторф, п. Туголесский бор, п. Пышлицы, п. Осаново-Дубовое и другие.