Рассказываем, как отмечали День народного единства в прошлые годы

Приближается 4 ноября – День народного единства. В Подмосковье его всегда отмечают достойно и содержательно, муниципалитеты готовят обширную программу. В прошлом году торжества также прошли во всех городских округах региона.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подчеркивала, что в День народного единства во всех уголках Подмосковья проходит большое число мероприятий, такая традиция сложилась.

«Потому что для нас это всегда особый, объединяющий праздник дружбы и добра. А сейчас он имеет еще более глубокий смысл, когда надо быть плечом к плечу ради справедливости, истории, ради нашей большой, великой страны», – отметила Екатерина Швелидзе.

Так, в минувшем году в разных муниципалитетах прошли ярмарки, акции и флешмобы, экскурсии, представления ростовых кукол, спектакли и кинопоказы, квесты и многое другое.

Например, в Балашихе состоялся фестиваль национальных культур «Балашиха – большая семья» с выступлениями творческих коллективов, выставкой народного искусства и национальными угощениями. По улицам Ивантеевки протянули 100-метровый российский флаг. А в Шаховской провели акцию «Сила России в нашем единстве»: около тысячи человек спели Гимн страны.

Кроме того, 4 ноября проходила и Всероссийская акция «Ночь искусств». В прошлом году ее посвятили теме «Наши традиции». Государственные музеи Подмосковья тогда посетили более 20 тыс. человек.

В этом году жителей и гостей региона тоже ждет масса интересных событий.

Напомним, День народного единства установили в 2004 году. Праздничная дата связана с объединением народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612-м. Это помогло изгнать из Москвы польских интервентов и окончить период Смутного времени.