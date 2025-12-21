Расслабился сзади, заплатил спереди: что грозит водителям за ремень

Езда на заднем сиденье автомобиля без ремня безопасности в России считается нарушением правил дорожного движения и влечет ответственность сразу для двух лиц. Об этом сообщил юрист Илья Русяев REGIONS .

Если автомобиль конструктивно оснащен ремнями безопасности, пассажир обязан быть пристегнут. Одновременно водитель несет ответственность за перевозку пассажиров с нарушением требований безопасности.

В стандартной ситуации инспектор ГИБДД вправе привлечь водителя по статье 12.6 КоАП РФ. Размер штрафа в 2025 году составляет ₽1500. Дополнительно сам пассажир может быть привлечен по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Санкция предусматривает предупреждение либо штраф ₽500.

Закон допускает одновременное применение обеих норм, поскольку они относятся к разным субъектам ответственности. На практике чаще ограничиваются постановлением в отношении водителя. Сам факт дорожно-транспортного происшествия не увеличивает размер штрафов за отсутствие ремня. Однако авария влияет на правовые последствия в части компенсаций и оценки вины.

При разборе споров о возмещении вреда здоровью суд учитывает, был ли пассажир пристегнут. Отсутствие ремня может быть признано грубой неосторожностью потерпевшего и привести к снижению суммы компенсации по статье 1083 ГК РФ. Полный отказ в выплатах при вреде здоровью законом не допускается. В случаях с тяжкими последствиями применяется уголовное законодательство. Ответственность наступает за нарушение правил дорожного движения, если установлена причинно-следственная связь. Факт непристегнутого ремня оценивается в рамках экспертиз при анализе механизма получения травм.

Автоматические камеры в основном фиксируют ремень у водителя и переднего пассажира. Контроль заднего ряда осложнен углом съемки, тонировкой и конструкцией салона. Поэтому чаще нарушения выявляются при личной проверке инспектором либо уже после ДТП на основании материалов осмотра и экспертиз. По данным дорожной медицины, при столкновениях непристегнутый пассажир на заднем сиденье получает травмы головы, шеи и грудной клетки даже при умеренной скорости. В тяжелых авариях риск смертельных исходов значительно возрастает.

